Paura nella notte: avvertite 6 scosse di terremoto

By Sara Leombruno





FIRENZE/TERAMO – È accaduto stanotte in provincia di Firenze, e a Teramo. La prima scossa è avvenuta alle 1:59 sulla costa abruzzese di Teramo. Successivamente le altre 5 sono tutte avvenute in provincia di Firenze, in particolare vicino ai comuni di Palazzuolo sul Senio e Marradi, a partire dalle ore 2:45.

Di seguito i dati dal sito dell’Ingv riportanti l’ora, intensità e luogo delle scosse:

01:59:57 ML 2.6 Costa Abruzzese Teramo (Teramo)

02:45:23 ML 2.1 Palazzuolo sul Senio (FI)

04:43:27 ML 2.2 Marradi (FI)

04:46:44 ML 2.1 Marradi (FI)

06:48:34 ML 2.3 Marradi (FI)

06:55:06 ML 2.0 Marradi (FI)