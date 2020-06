Pentecoste a Giugliano senza Maria SS della Pace: per la città è un giorno triste

A causa delle restrizioni per il Covid, saltano i sentitissimi festeggiamenti per la Madonna della Pace





GIUGLIANO – Oggi ai cittadini di Giugliano manca qualcosa. Nel giorno della Pentecoste a causa delle restrizioni anti contagio per il Coronavirus non si è potuta festeggiare degnamente Maria SS. della Pace. L’intronizzazione, il volo dell’Angelo, la tradizionale processione per le vie di Giugliano non ci saranno nel 2020, lasciando tutti i giuglianesi con l’amaro in bocca. La Madonna della Pace, nonostante non sia la festa patronale è il culto più sentito dai cittadini ed ogni anno porta in strada migliaia di persone. La città in 8 giorni vive come mai durante l’anno e l’atmosfera si trasforma in onore di Maria della Pace.

L’origine della festa

L’origine del culto della Madonna della Pace (così detta perchè favorì probabilmente la riappacificazione di due nobili famiglie in lotta fra loro) è legato ad un’antica leggenda popolare relativa al ritrovamento di una statua raffigurante la Vergine, sulla quale però esistono opinioni divergenti. Secondo alcuni studiosi, infatti, il simulacro della Madonna fu uno dei tanti che nel 1453, all’indomani della caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi, vennero buttati in mare. Raccolto dagli angeli, esso sarebbe stato portato sulle sponde del lido di Cuma e, trovato da alcuni marinai, condotto poi a spalla fino in città per essere riposto nella prima Chiesa incontrata lungo la strada, quella dell’Annunziata. Stando a tale racconto, dunque, il simulacro sarebbe di origini bizantina, databile agli inizi del XV secolo ed arrivato a Giugliano pochi anni dopo il 1450. Secondo altri, invece, che ricalcano una versione più razionale, la statuina della Vergine sarebbe stata trasportata da un gruppo di marinai e trovata da due contadini mentre aravano la propria terra.

Caricata la statua su un carro per portarla a Giugliano, i contadini furono costretti dai buoi a fermarsi nell’attuale Piazza Annunziata. In quel punto sarebbe così stato edificato il Santuario dell’Annunziata, in cui è ubicata, appunto, la Cappella intitolata a Maria Santissima della Pace in cui si conserva la statuetta di stucco e argilla che raffigura la Madonna con il Figlio sulle ginocchia. Oggi nella storia della Congregazione della Madonna della Pace e della Cappella non tutto è chiaro; restano molti interrogativi, dubbi e incertezze, che si alimentano a causa dei vuoti prodotti dal tempo nei documenti. Quasi certamente, molti dei passaggi che attualmente ci sfuggono sarebbero chiari se l’archivio storico del Santuario dell’Annunziata non fosse andato perduto nel 1662 in un rovinoso incendio.

I festeggiamenti

La settimana di feste in onore della Madonna della Pace a Giugliano inizia la sera della vigilia di Pentecoste e termina la domenica successiva. Il pomeriggio della vigilia di Pentecoste il Simulacro è portato privatamente alla cappella dell’Epitaffio, per dove si dice essere passato per la prima volta nel 1453 venendo da Cuma a Giugliano, e da qui si riporta in processione fino alla chiesa dell’Annunziata e lo si espone sull’artistico “carro trionfale”. Il lunedì della Pentecoste, la Madonna viene portata in processione dai fedeli lungo le vie del centro storico, posta sulla sommità di un carro trainato da buoi, a volte raffigurante una nave.

Il volo dell’Angelo

La parte più importante delle celebrazioni è il “Volo dell’angelo” messo in scena in piazza Annunziata. Quattro bambine, scelte ogni anno tra quelle che ne hanno fatto richiesta, rappresentano a turno l’arcangelo Gabriele. Ogni angioletto, sospeso a circa trenta metri da terra da cavi tesi tra la chiesa e i palazzi, è lasciato cadere lentamente verso il simulacro della Madonna sul quale posa un mazzo di fiori. Durante la discesa le bambine cantano musiche tradizionali, recitano poesie e spargono petali in onore della Madonna della Pace. Questa funzione si ripete due volte: all’entrata e all’uscita del simulacro dalla chiesa.