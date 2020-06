Piano Scuola, in classe a turni e lezioni anche di sabato: le linee guida di Azzolina

ITALIA – Lezioni a turni differenziati, organizzazione delle classi in più gruppi d’apprendimento accorpando anche alunni di classi diverse, estensione del tempo di lezione anche al sabato, proseguimento dell’attività didattica online ma solo in misura marginale e solo per le scuole secondarie di secondo grado: sono queste alcune delle indicazioni contenute in una bozza del Piano Scuola proposto dal ministro Azzolina. Nel testo, inoltre, non si fa alcun riferimento all’uso di mascherine o a barriere in plexiglass tra i banchi. Saranno i presidi delle singole scuole, nel rispetto delle suddette linee guida, a decidere quali modalità mettere in atto al rientro a scuola a settembre.

Il nuovo piano, per cui si attendono a breve conferme, inoltre estende l’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica a tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia.