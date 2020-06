Pioggia di critiche su pubblicità EasyJet: “Calabria senza turisti per mafia e terremoti”

ITALIA – EasyJet, nota compagnia aerea lowcost, si è resa protagonista di una gaffe riguardo alla messa in rete di una curiosa pubblicità sulla Calabria: “Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”. Successivamente alla pioggia di critiche ricevute sui social secondo le quali la pubblicità sarebbe stata offensiva e di cattivo gusto, la compagnia si è corretta aggiungendo: “È un posto favoloso”- e ancora – “la Calabria soffre la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram, ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione”.

La compagnia aerea si è successivamente scusata in modo esplicito con tutti i calabresi, sottolineando che in realtà l’intento originale del testo fosse quello di sottolineare quanto la Regione sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico.