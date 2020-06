Il Coronavirus mette in ginocchio il colosso del low cost: Zara chiude 1200 negozi

ATTUALITA’ – Ancora una volta è colpa della pandemia, altre saracinesche abbassate: stavolta sono 1200 negozi d’abbigliamento del marchio Zara. La spagnola Inditex, proprietaria anche dei marchi Bershka, Pull & Bear e Massimo Dutti, assorbirà principalmente i negozi più piccoli distribuiti sia in Europa che in Asia. Durante l’emergenza sanitaria per il coronavirus nel primo trimestre le vendite sono calate del 44% con un rosso per 409 milioni di euro. Ma sono andate molto bene le vendite di vestiti e accessori sulla piattaforma web del marchio spagnolo.

Successo delle vendite dal web

Zara vuole così puntare al potenziamento delle vendite online: mentre negli store le vendite sono crollate del 44% a 3,3 miliardi di euro, quelle online sono, infatti, aumentate del 50% nel primo trimestre e in aprile sono balzate del 95%. Secondo gli analisti, l’impatto del coronavirus sul gruppo è stato severo ma “temporaneo” e quindi un investimento nell’e-commerce può aiutare a recuperare il fatturato perduto con le vendite “tradizionali” nei negozi.

Fonte skytg24