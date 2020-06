Pozzuoli, accoltella l’ex riducendola in fin di vita e scappa: è caccia all’uomo

POZZUOLI – Donna accoltellata dall’ex compagno. L’episodio di violenza è avvenuto alle prime luci dell’alba a nell’appartamento della vittima, nel comune flegreo.

L’uomo ha sferrato una coltellata alla sua ex compagna riducendola in fin di vita e conseguentemente si è dato alla fuga. La donna è stata soccorsa dal 118, condotta in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico. Si trova ora in prognosi riservata all’ospedale La Schiana. Pare, come riportato da NapoliToday, due ferite da coltello alla schiena

La Polizia di Stato sta ricostruendo l’esatta dinamica non si esclude nessuna pista, neanche quella passionale. Da questa mattina è caccia all’uomo.

