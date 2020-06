Pozzuoli, arrestato Fabiano: ha accoltellato la compagna, ora grave in ospedale

POZZUOLI – Arrestato l’uomo che ha accoltellato l’ex compagna. Fabiano Vitone è stato arrestato a casa del fratello dagli agenti del commissariato di Pozzuoli e Monterusciello.

I fatti sono avvenuti nella notte tra tra mercoledì e giovedì, come riportato da Cronaca Flegrea, l’uomo era entrato in casa della donna attraverso il balcone del terrazzo per poi dirigersi nella stanza da letto e compiere il folle gesto. Ha colpito la donna, 49 anni, dopo una furibonda lite: due fendenti, uno alla schiena e l’altro allo stomaco. Dopo il folle gesto è scappato. Il 30enne si è nascosto a casa del fratello dove è stato arrestato ieri. Ad allertare il 118 è stata l’anziana madre della donna, i sanitari l’hanno trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Dove nel pomeriggio di ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento all’intestino a causa dell perforazione e di alcune lesioni che hanno interessato il colon. Uno dei fendenti avrebbe provocato danni ad un polmone. La donna è ancora in prognosi riservata.

IL MOVENTE

Una punizione per un “no” di troppo ad una relazione insostenibile per lei, divorziata e con tre figli. Uno dei quali della stessa età del suo ex.

