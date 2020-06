By Ciro De Liddo





POZZUOLI – Pozzuoli, follia nella notte: calci, pugni e minacce tra due gruppi rivali.

L’episodio violento è avvenuto tra sabato e domenica notte a Pozzuoli. Verso le 2, infatti, in Piazza del Ricordo, nei pressi della zona delle Palazzine, circa una ventina di giovani sono rimasti coinvolti in una feroce rissa.

L’accaduto è stato ripreso in un video, successivamente postato sui social. Nel video, si vede un gruppo che si scaglia contro un giovane che al termine dell’aggressione appare dolorante e quasi privo di sensi appoggiato ad un’auto in sosta, mentre una donna erca di soccorrerlo.

Violentissimi i calci e pugni ricevuti, in una frame si vede un uomo salire sul cofano dell’auto e sferrare una serie di pugni contro la vittima, che nel frattempo riceveva calci e schiaffi da altri membri del branco. Non è ancora chiaro il motivo che ha generato l’aggressione. Come riportato da “Il Mattino”, pare che le persone coinvolte nella rissa appartenessero a due gruppi rivali appartenenti a due quartieri differenti. Pare, infatti, che ci sarebbero stati prima dei disguidi attraverso messaggi e battute, dai quali poi si è generata la violente aggressione. Si attendono eventuali aggiornamenti.

Durante questo weekend tantissime le risse sfiorate in diverse zone del territorio campano. Sempre durante la serata di sabato, a Pozzuoli ha avuto luogo un’altra rissa che ha visto coinvolto dei giovani con il ferimento di un 16enne. A Frattamaggiore, anche due donne di sono rese protagoniste di una violenta rissa.

VIDEO:

❌ POZZUOLI, FOLLIA NELLA NOTTE: PUGNI, CALCI E MINACCE TRA 2 GRUPPI RIVALILEGGI ➡️ https://bit.ly/2UpiKMy Posted by Il Meridiano News on Monday, June 8, 2020

