Pozzuoli, traghetto per Ischia si arena con 400 persone a bordo





POZZUOLI – Si è arenato nel porto di Pozzuoli un traghetto della Medmar in partenza per Ischia. La nave la cui partenza era prevista per le ore 15:00 è stato “aiutato” da un altro traghetto che è riuscito a trainarlo ed è partito con qualche ora di ritardo.

Tantissime le lamentele da parte dei passeggeri a bordo che hanno avuto parecchi disguidi causati dal ritardo della partenza.

