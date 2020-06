Pozzuoli, va all’ospedale a trovare un parente: fermato, aggredisce 2 persone

By Giovanna Iazzetta

Una guardia giurata ed un’infermiera avevano fermato il 47enne per le norme anti contagio. Sul posto i carabinieiri





POZZUOLI – I Carabinieri della Stazione di Licola hanno denunciato per interruzione di un pubblico servizio e violenza a un incaricato di un pubblico servizio un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine . Ieri sera l’uomo si è recato presso il pronto soccorso Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per far visita ad un parente. Al diniego della guardia giurata e di un’infermiera, motivata dai protocolli anti-contagio, il 47enne li ha spintonati.

Si è allontanato prima dell’arrivo dei Carabinieri che, acquisite le immagini del sistema di video-sorveglianza e sentite le persone presenti, lo hanno identificato e denunciato

