Prima provincia del sud Covid free, Ascierto: “Guardiamo l’estate con ottimismo”

ITALIA – Buone notizie per il Sud: Trapani la prima provincia d’Italia Covid Free, dopo 28 giorni senza contagi. L’ Obbiettivo richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per dichiarare conclusa una pandemia, consiste in due cicli di incubazione senza nuovi contagi, quindi per il Covid-19 si tratta di un periodo di 28 giorni senza nuovi positivi.

Ascierto riguardo a ciò ha dichiarato: “Arrivano ottime notizie dalla Sicilia: Trapani è la prima provincia Covid free in Italia dopo 28 giorni senza contagi. Come richiesto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è necessario aspettare 2 cicli d’incubazione del virus della durata di 14 giorni per poter dichiarare la fine dell’epidemia. Oltre all’intero angolo sud occidentale della Sicilia, seguiranno presto altre zone free, come la provincia di Crotone. Possiamo guardare all’estate con ottimismo: ce la faremo ma bisogna continuare così, con attenzione e prudenza”.

