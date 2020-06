By Alessandra Chianese

Prontamente, la vittima è stata trasportata in ospedale

Qualiano, lite per futili motivi finisce nel sangue: uomo ferito a coltellate





QUALIANO – Sabato sera insanguinato a Qualiano: a Piazza Rosselli, davanti al bar Prestige, due persone di circa 30 anni hanno litigato, probabilmente per futili motivi. Una persona è rimasta ferita da un piccolo coltello: necessario il trasporto in ospedale.

Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi in collaborazione anche con la scientifica. Il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale San Giuliano dove è stato medicato e poco dopo dimesso: fortunatamente, le ferite riportate in seguito alla rissa erano lievi.

Un ennesimo episodio di violenza che poteva sfociare in tragedia, come quello avvenuto nella giornata di ieri in pieno centro a Giugliano.

