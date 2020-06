Raccontava il Covid dalle corsie ospedaliere: guarito il medico campano

Numerosi i messaggi d’affetto sui social per l’eroe in camice bianco





AVELLINO – Era stato ricoverato il 13 aprile scorso per una polmonite interstiziale monolaterale all’ospedale Moscati del capoluogo irpino, dove prestava servizio come medico d’urgenza; Carmine Sanseverino, medico avellinese, respira finalmente senza l’aiuto del ventilatore polmonare della terapia intensiva.

Durante le prime settimane di pandemia si era impegnato a documentare giorno per giorno con video e immagini, tramite il suo profilo Facebook, l’evoluzione dei casi ricoverati in ospedale, distribuendo informazioni utili per la gestione del virus. Dopo circa 1 mese e mezzo aveva contratto egli stesso l’infezione in modo grave, e dopo due mesi di lotta ha finalmente vinto lui, ricevendo numerosi messaggi d’affetto tramite i social.