Ragazza di Afragola positiva al Covid-19 in una palestra di Casoria: era asintomatica

CASORIA/AFRAGOLA – Una palestra di Casoria è stata chiusa momentaneamente per un caso di positività al Coronavirus registrato al suo interno. La ragazza risultata positiva, residente ad Afragola, era andata nella struttura senza problemi nonostante in attesa dell’esito del tampone. Appena scoperto il caso, il proprietario della palestra, la “Fitness Academy”, ha avvertito immediatamente le autorità sanitarie e tutti coloro che sono entrati in contatto con la ragazza.

“La ragazza era asintomatica, non avevamo rilevato una temperatura bassa con il termoscan. La chiusura della palestra – ha precisato il proprietario – è stata una nostra scelta etica e professionale, non una decisione dell’Asl. Abbiamo fatto effettuare tamponi a tutti quelli in contatto con la ragazza e siamo in attesa dei risultati. Sono risultati negativi i primi tre tamponi. Invito tutti – ha concluso – a rispettare le regole”.

