Rapinatori con mascherine legano badante e rapinano anziana

SALERNO – Anziana rapinata. I fatti risalgono a questa mattina in un’abitazione di via San Leonardo, Salerno, alle 8.00 di questa mattina.

I tre malviventi non erano armati ma avevano il volto coperto dalle mascherine di protezione. Hanno immobilizzato la badante e poi hanno cominciato a rovistare tra i cassetti. L’anziana donna, essendo malata e allettata, non ha potuto fare nulla. I rapinatori sono scappati con 500 euro.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato il figlio dell’anziana. Le indagini, condotte dai carabinieri, si concentrano su tre persone, arrivate su una bicicletta e su uno scooter, che sarebbero state viste già ieri mentre si aggiravano tra gli edifici della zona per lasciare dei volantini in posta: l’ipotesi è che in realtà si trattasse dei tre rapinatori che stavano studiando gli appartamenti alla ricerca di un obbiettivo facile. La badante, una donna ucraina che da pochi giorni lavorava in casa dell’anziana, è stata ascoltata dai carabinieri e il suo telefonino è stato acquistato per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’irruzione non è ancora stata chiarita: i rapinatori sono entrati in casa senza lasciare segni di effrazione.

Stando al racconto della donna, i tre non avevano armi ma avevano sul volto delle mascherine di protezione e per questo non è stata in grado di fornire una loro descrizione. I militari hanno acquisito i nastri di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso i rapinatori e potrebbero ancora contenere delle immagini delle tre persone viste in zona ieri.

