Rissa in spiaggia, due comitive si scontrano per avances ad una ragazza





VIETRI SUL MARE – Qualche avances di troppo, forse quello che nelle intenzioni voleva essere un complimento ma che è risultato inopportuno e offensivo, e in pochi secondi è scoppiata la rissa: calci e pugni tra due gruppi di ragazzi, che se le sono date di santa regione fin quando non sono intervenuti alcuni residenti e i carabinieri.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, a Vietri sul Mare, in costiera amalfitana (Salerno), dove la spiaggia si è trasformata nel terreno di scontro tra due comitive. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, allertati da alcuni residenti e dalle altre persone che si trovavano in spiaggia al momento del litigio e che, spaventate, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine temendo che la situazione degenerasse e che qualcuno potesse rimanere seriamente ferito. I militari hanno avviato le indagini, cercando di ricostruire l’accaduto per accertare le responsabilità dei ragazzi coinvolti. A quanto pare, secondo una ricostruzione che è ancora in via di accertamento, la situazione sarebbe rapidamente precipitata quando un ragazzo, appartenente ad uno dei gruppi che erano sulla spiaggia, avrebbe rivolto delle avances a una ragazza che faceva invece di un’altra comitiva. Probabilmente dei complimenti ritenuti troppo spinti, o qualche volgarità, e sarebbe scattata subito la reazione. Prima da parte della giovane che si sarebbe sentita offesa, poi sarebbero intervenuti i suoi amici e quindi dal litigio verbale si sarebbe passati rapidamente agli spintoni e alla rissa con i componenti della seconda comitiva, che intanto avrebbero preso le difese dell’amico. La situazione è tornata sotto controllo solo quando si sono avvicinati alcuni residenti e insieme a loro sono comparsi anche i carabinieri.

