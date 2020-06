Roberto muore a 48 anni: era un famoso designer di alta gioielleria

TORRE DEL GRECO – Si è spento nella giornata di oggi Roberto Faraone Mennella: era un designer di alta gioielleria che ha portato le sue creazioni nel mondo. L’uomo è morto a 48 anni a causa di un male incurabile. Una vita trascorsa tra Capri, Torre del Greco e New York che oggi sono tutte in lutto per questa grave perdita. Una persona solare, carismatica ed affascinante che si è fatto strada fino a raggiungere New York insieme al suo amico Amedeo Scognamiglio.

Proprio quest’ultimo ha annunciato attraverso i social della dipartita dell’amico e gli è rimasto vicino fino al suo ultimo momento. Scrive in un post molto commovente su Instagram in lingua inglese: “Il mio migliore amico, la mia roccia, il mio mentore, il mio primo appuntamento ed il mio amore senza fine è ora Luce.”

Tantissimi inoltre sono stati i messaggi di cordoglio degli amici che lo ricordano come una persona speciale, deceduta purtroppo troppo giovane.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK