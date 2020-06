Rom a Giugliano, nel report dell’associazione 21 luglio accuse a Poziello e forze dell’ordine

GIUGLIANO – L’associazione 21 luglio onlus, che si occupa dei diritti umani con specifico riferimento alle minoranze, ha presentato il report annuale sulle comunità rom negli insediamenti formali e informali in Italia. Nel documento largo spazio è dato alla situazione di Giugliano, dove sono diversi i campi presenti e dove l’associazione denuncia diversi episodi di discriminazione. In particolare, lo sgombero del campo avvenuto nella primavera scorsa viene definito da 21 luglio “particolarmente violento” e condotto “in assenza delle garanzie procedurali riconosciute a livello internazionale in materia di sgombero”.

Secondo le numerose testimonianze raccolte, i rom residenti nell’insediamento sono stati “verbalmente intimati al rilascio dell’area” e risulta che “le autorità pubbliche intervenute durante le operazioni abbiano minacciato loro di cancellare la residenza anagrafica dai registri comunali e di allontanare i minori in caso del loro mancato trasferimento fuori del Comune di Giugliano”. Tra le persone coinvolte nello sgombero risultano una decina di donne in gravidanza, persone anziane e circa 200 minori, tra cui una settantina di età compresa tra 0 e 3 anni.

A seguito dello sgombero, 105 bambini iscritti in scuole di Giugliano hanno dovuto interrompere il loro percorso scolastico. Intanto, il nuovo insediamento informale a Giugliano risultava “privo di qualsiasi riparo e servizio primario”: le famiglie di fatto sono costrette a dormire “all’interno di camper, furgoni e autovetture o all’aperto”, le condizioni igienico-sanitarie in cui vivono sono “gravi”, non risulta alcun servizio essenziale che eroghi acqua potabile, elettricità o impianti fognari e igienici. Una situazione che ha spinto alla presentazione di due ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Dopo una prima pronuncia dei giudici di Strasburgo, ci sono stati degli interventi del governo ma i ricorsi risultano ancora pendenti. A questa situazione si aggiunge un grave episodio violento ed intimidatorio. Il 21 maggio dello scorso anno una bomba carta viene lanciata in tarda nottata contro l’insediamento rom. Un uomo da un’automobile in corsa, dopo aver tirato l’ordigno artigianale, si allontana dal luogo. L’attacco non ha comunque provocato danni a cose e alle 400 persone residenti nel campo, di cui la metà minori.

L’ex sindaco Antonio Poziello, è presente nel report dell’associazione 21 luglio tra le tre persone (gli altri sono il giornalista di Libero Filippo Facci e il leader della Lega Matteo Salvini) che nel 2019 hanno pronunciato discorsi stereotipati o di incitamento alla discriminazione e all’odio. In relazione ad un furto avvenuto in una palazzina situata nell’area vicina al campo rom, il 31 agosto 2019 Poziello disse: “Ci scommetto che appartengono alla comunità rom, una parte della quale (senza voler fare pericolose generalizzazioni) ultimamente si è data alla pazza gioia. L’attenzione mediatica ed il caravan serraglio di giornalisti, avvocati e politici, magistrati, corti europee varie che hanno circondato lo sgombero del campo rom del maggio scorso deve averli convinti di poter fare il c…o che gli pare. E a chi tocca far dare una calmata ai rom? La pietas per chi vive in condizioni assurde ed inumane non può arrivare a consegnargli una licenza di uccidere la comunità che gli è intorno. Quindi, chi ci deve andare a far capire a queste comunità che bruciare rifiuti ogni notte, rubare e dare fuoco alle auto ogni notte, distruggere la Gesen ogni notte è qualcosa che non si fa? Io?”.