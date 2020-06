Rubano vestiti e gioielli a La Reggia, coppia di georgiani in manette

MARCIANISE – In Marcianise (CE), presso l’Outlet “La Reggia”, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, prontamente allertati dai dipendenti di quel Centro Commerciale, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di A.M. cl. 1996, e C.B. cl. 1990, entrambi georgiani, ritenuti responsabili del furto di alcuni capi di abbigliamento e gioielli presso alcuni negozi di famosi brand dell’Outlet, per un valore complessivo di 1000,00 euro circa.

I due, dopo aver asportato la merce, hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati dai militari dell’Arma che hanno altresì recuperato la refurtiva, restituendola agli aventi diritto.

A.M. e C.B., sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.