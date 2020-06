Salvini: “A Mondragone si è spento il lanciafiamme di De Luca, lunedì sarò in Campania”

NAPOLI – “Il clan De Luca è completamente fuori controllo: un consigliere regionale di sinistra insulta e mi dice di non andare a Mondragone perché creerei un danno all’economia. A De Luca e al suo clan lascio le battutine sul lanciafiamme: peccato che a Mondragone si sia spento”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo un video di un consigliere regionale della lista De Luca-Centro Democratico.

“Lo vada a spiegare ai pizzaioli, che per colpa di De Luca non hanno fatto asporto per mesi, o ai commercianti lasciati soli dal governo Pd-5Stelle come quelli di San Gregorio Armeno. Lunedì sarò in Campania per parlare di lavoro, futuro, sicurezza, liste pulite, sanità e rifiuti da smaltire”, aggiunge.