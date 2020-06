Salvini dimentica il denaro russo e attacca il governo: “Mi vergogno di essere italiano”

ITALIA – L’ex vice Premier, Ministro dell’Interno ed attuale Senatore della Lega, (ex Lega Nord ed ex Lega Nord per l’Indipendenza della Padania), dopo alcuni articoli provenienti da una rinomata testata giornalistica spagnola, riguardanti presunti finanziamenti al Movimento 5 Stelle, attuale forza politica di maggioranza all’interno del Parlamento, provenienti dal Venezuela, ha attaccato l’attuale Governo Pd-M5S, dicendo che al di la’ di tutto, vede un problema politico visto “l’andare a braccetto con regimi sanguinari e dittatoriali come Cina, Iran e Venezuela”, ciò induce il leghista a vergognarsi di essere Italiano.

Molto probabilmente il Senatore ha dimenticato i soldi provenienti dalla Russia che avrebbero finanziato la sua campagna elettorale. In più, Salvini dimentica anche che qualche mese fa, fu proprio lui a chiedere “pieni poteri” agli italiani, comportamento che in Italia, fu assunto da una sola perone: Benito Mussolini, dittatore fascista sanguinario che operò al fianco di Hitler.

In più, Salvini dimentica ancora che tanti italiani si sono vergognati quando il loro vice Premier, fece cadere il Governo in una calda giornata d’agosto mentre era in spiaggia a cantare l’inno nazionale insieme a delle cubiste.