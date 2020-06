Salvini risponde a De Luca: “A parole è un campione ma non ha risolto la questione rifiuti”

ITALIA – Dure le parole del senatore della Lega Matteo Salvini in merito al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lo scontro verbale tra i due prosegue e il leader della Lega ha così dichiarato durante un’intervista a Radio Cusano Campus: “De Luca a parole è un campione, però chiedete ai campani sulla questione rifiuti. Ci sono ancora centinaia di milioni di ecoballe per le strade, nei depositi campani. Un governo si occupa di sanità, rifiuti e viabilità. Chiamate a caso un cittadino di Napoli o di Salerno e chiedetegli quanti ospedali sono stati chiusi e quanti rifiuti sono stati tolti”.

Prosegue, poi, con queste parole: “Io tifo per la pandemia? E’ un poverino, è una settimana che mi insulta, cosa gli vuoi rispondere? Io da ministro dell’interno non guardavo ai colori politici e per la Campania abbiamo investito in uomini, mezzi, più di quanto abbiamo investito in altre regioni. Probabilmente anche De Luca ha capito che alla terza, alla quarta, alla quinta battuta la gente ride, alla sesta si incazza, perché oggi i problemi sono la cassa integrazione e i soldi alle imprese che non arrivano. Poi Crozza continua a far ridere perché è un genio, De Luca no. Vedremo poi alle prossime elezioni regionali chi vincerà, vedremo se la gente lo rivoterà”.

