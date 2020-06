Sant’Antimo, camorra e Politica: “Cesaro stabiliva i candidati col clan”

SANT’ANTIMO – In occasione delle varie competizioni elettorali tenute a Sant’Antimo (Napoli) dal 2007 in poi, il senatore di Forza Italia Luigi Cesaro avrebbe concordato la formazione delle liste dei candidati con esponenti del clan camorristico Puca quali Pasquale Puca, Lorenzo Puca e, più di recente, Francesco Di Lorenzo.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Dda di Napoli, culminate oggi nell’esecuzione di 59 misure cautelari, Luigi Cesaro, insieme al fratello Antimo, avrebbe rappresentato nel tempo “la figura di interlocutore e interfaccia nei rapporti tra il clan Puca e la politica locale”, concordando con il clan le liste dei candidati e “turbando il regolare svolgimento delle competizioni elettorali de quo finanziando in tutto o in parte le attività illecite di compravendita di voti, favorendo l’attribuzione degli incarichi di governo della città di Sant’Antimo a soggetti prescelti dal clan, attribuendo incarichi dirigenziali in seno ad uffici nevralgici dell’ente locale a soggetti indicati dai predetti esponenti camorristici, ricevendo in cambio l’appoggio del clan Puca nel corso delle varie competizioni elettorali e, per le elezioni tenutesi nel giugno 2017, anche quello dei clan Verde e Ranucci a cui Di Lorenzo pure si rivolgeva per assicurare l’esito favorevole”

