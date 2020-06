Sant’Antimo, caserma dei Carabinieri nel palazzo dei Cesaro: pronto il trasferimento

SANT’ANTIMO – Si trova proprio all’interno di un edificio appartenente alla famiglia Cesaro, la caserma dei Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, comune dell’area Nord di Napoli, sciolto tre mesi fa per camorra e uscito sulle prime pagine di cronaca nazionale, qualche settimana fa grazie ad un blitz anticamorra che ha ipotizzato il carcere per il senatore Fi Luigi Cesaro e ha portato all’arresto dei suoi tre fratelli – la prefettura di Napoli e i commissari prefettizi avviano l’iter per il “trasferimento definitivo della tenenza dei carabinieri in una struttura pubblica”, ovviamente in perfetto accordo con l’Arma.

I commissari prefettizi di Sant’Antimo, Nicoletta Perrotta, Simona Calcaterra e Salvatore Carli, con il prefetto Marco Valentini, secondo quanto riportato da Repubblica, sono al lavoro: gli uffici dell’Arma potrebbero essere trasferiti nella ex Polisportiva, un tempo riconducibile agli stessi Cesaro. L’immobile è infatti ormai acquisito al Comune, dopo il provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura del 2018.

Doppio scacco, per il centro che un tempo ospitava perfino il Milan di Berlusconi, quando Cesaro, alias Giggino ‘ a polpetta, allora deputato, era uno dei più fedeli alfieri dell’ex premier di Fi. Una svolta. In linea con il rigore delle interdittive antimafia. E delle possibili, temute revoche per concessioni edilizie. Nuovo corso che però non piace a tutti, nel feudo della zona grigia.