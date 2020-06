Sant’Antimo, la camorra pilotava le elezioni con 50 euro a voto. Poi le bombe ai consiglieri comunali

SANT’ANTIMO – Cinquanta euro a voto alle elezioni. Il clan aveva tentato di condizionare le elezioni comunali di Sant’Antimo nel 2017 con una campagna di voto di scambio: 50 euro per ogni preferenza a favore di alcuni candidati del centrodestra. Ma dopo un primo turno favorevole, al ballottaggio era arrivata una sconfitta elettorale pesante.

Nonostante questo, il controllo del clan sul Comune non si era fermato. Da un lato proseguiva l’azione politica e criminale per far cadere la maggioranza, dall’altro i boss continuavano a controllare l’ufficio tecnico con la conferma nel ruolo di responsabile dell’ingegnere Claudio Valentino. Il dirigente comunale – accusato di concorso esterno in associazione mafiosa oltre che di corruzione e turbativa per appalti da 15 milioni – operava a favore dei tre clan per indirizzare i bandi pubblici.