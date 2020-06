Scomparsa nel napoletano, l’appello: “Aiutateci a trovare Valentina”

TORRE DEL GRECO – Una ragazza di 36 anni è scomparsa da Torre Del Greco dalla giornata di venerdì scorso. Questo l’appello diffuso sui social:

“Aiutateci a trovare questa ragazza, si chiama Valentina ha 36 anni ed è di Torre del Greco. Non sta tanto bene, è vestita con un giubetto blu, pantalone blu scarpe blu e fucsia ed ha una sciarpetta marrone. Con sè ha anche uno zaienetto. E’ andata via da venerdì mattina da casa sua alla litoranea di Torre del Greco e non ha fatto più ritorno a casa. La famiglia è molto in ansia. Chi magari l’avesse vista o notata è pregato di contattarci al numero 3927349848”.

