Scontro auto-moto: morto militare 37enne dopo giorni di agonia

PONTECAGNANO – E’ deceduto il ragazzo 37enne coinvolto nell’incidente verificatasi a Pontecagnano nella serata di venerdi 29 maggio.

Il giovane, originario di Pontecagnano e Sottocapo della Marina Militare, era in coma all’ospedale Ruggi di Salerno dove questa mattina, alle 9.30 circa, è deceduto a causa delle ferite riportate, in particolar modo a causa del trauma cranico.

La famiglia del 37enne C.E. ha espresso la volontà di autorizzare l’espianto degli organi del giovane marinaio. Il militare venerdì sera era in sella alla sua motocicletta di grossa cilindrata quando è stato coinvolto in un incidente frontale con un’automobile guidata da una 42enne.

Donna positiva ad alcol e drug test

I carabinieri hanno sequestrato i due mezzi e hanno disposto il ritiro della patente per la donna, ora indagata per lesioni dopo essere risultati positiva sia all’alcol che al drug test. Le indagini sono ancora in corso.

