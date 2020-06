Scooter contro auto: Luna muore a 15 anni in un tragico incidente

LECCE – Stava per realizzare il suo grande sogno da ballerina: mettere piede sul palco della Scala di Milano e far parte di quel meraviglioso mondo. Mancava solo la data dell’audizione, rinviata per il lockdown. Quel giorno per Luna Benedetto, 15 anni di Lecce, non arriverà più. Luna ha perso la vita il 14 giugno durante un incidente stradale.

Era in sella a uno scooter con un suo amico di 16 anni quando c’è stato un impatto violentissimo con una Renault Megane. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, mentre Luna è morta sul colpo.

Erano circa le 22, i due giovani percorrevano la strada vicino allo stadio comunale all’incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Rapolla c’è stato lo scontro con una Renault Megane, condotta da un 38enne di Lecce. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Era andata a prendere le pizze, mentre gli amici l’aspettavano a casa sua. Sarebbe dovuta essere una serata spensierata di inizio estate e invece è accaduto l’irreparabile. Luna frequentava il liceo Classico Palmieri di Lecce, ma la sua vita era la danza.

Da due anni faceva parte della scuola di avviamento professionale diretta dal maestro Fredy Franzutti, direttore della compagnia il Balletto del sud. Una scuola che accoglie talenti. Si allenava alla sbarra per cinque ore al giorno, dalle 15 alle 20. “Stava più con noi che a casa – racconta Fredy Franzutti – ormai era pronta per la carriera di ballerina, aveva tutte le caratteristiche fisiche e attitudine per diventare una professionista. È arrivata in finale anche ad un concorso di danza internazionale che si era svolto a Cattolica”.

Negli ultimi tempi Luna aveva fisso un pensiero, quello del fatidico giorno in cui avrebbe messo piede alla Scala. Durante una stage infatti il direttore della scuola di danza della Scala di Milano, Frederic Olivierì, aveva notato Luna ed era rimasto incantato da tanta grazia. Come accade in questi casi il maestro l’ha invitata all’audizione direttamente nel capoluogo lombardo. Si era allenata tanto. Tanti sacrifici. Mancava solo la data del grande giorno che era slittata a causa dell’emergenza Covid. La strada per Luna sembrava segnata, come in un bel sogno. “Lei era perfetta – spiega il maestro – bella, buona, educata. Sembra retorica dirlo ora, ma è esattamente così. La notizia ci ha sconvolto, sono giorni tristi e difficili”.

Luna Benedetto era figlia di un noto avvocato di Lecce. L’uomo è bloccato in Marocco dove da qualche tempo ha aperto un’azienda per la commercializzazione di mozzarelle pugliesi. Per farlo rientrare ora si è attivata la Farnesina, si trova all’estero da quando è scattata l’emergenza Covid. Ha saputo della morte della figlia da un messaggio di cordoglio che gli ha inviato un amico. La moglie aveva deciso di non dirglielo al telefono e di attendere il suo arrivo, ma poco dopo l’incidente la terribile notizia aveva già fatto il giro della città. È stato impossibile bloccare il passaparola.

Luna aveva una sorella gemella e un fratello più piccolo. La mamma disperata ed incredula per il dolore insopportabile non appena ha visto il maestro di danza ha detto: “Ed ora come facciamo per la Scala”. Ed è proprio indossando il vestito di ballerina che Luna darà il suo ultimo saluto al mondo terreno.

I funerali di Luna si terranno giovedì al Duomo di Lecce. Per quel giorno sarà vestita da ballerina.

