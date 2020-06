Scoperto in possesso di droga e soldi: in manette pusher 32enne





NAPOLI – I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 32enne incensurato di origini ucraine.

I militari, durante un servizio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 32enne aggirarsi in modo sospetto lungo Via Oreste: avvicinava i suoi “clienti”, cedeva la droga e tornava in un cortile dove nascondeva le dosi.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e 3 di eroina, tutte già confezionate e pronte per essere vendute. Nella tasca dei pantaloni anche la somma di 35 euro ritenuta provento illecito. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

