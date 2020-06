By Alessandra Chianese

Scoperto in possesso di droga: in manette pusher 20enne





SECONDIGLIANO – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Ciro Improta presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di una bustina contenente 2 grammi circa di marijuana.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto, nella cantina di pertinenza dell’abitazione, 60 involucri contenenti 21 grammi circa di cocaina, 75 bustine per un peso complessivo di 78 grammi circa di marijuana, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ciro Ferrante, 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

