Sgominata banda di rapinatori seriali: prese sei persone di Sant’Antimo

SANT’ANTIMO – Nella giornata di ieri, 23 giugno, è stata sgominata una banda di rapinatori seriali a Sant’Antimo. La banda colpiva in uffici postali: sei le persone bloccate dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta con l’aiuto dei carabinieri a San Marcellino.

L’operazione è stata portata a termine da 30 uomini delle forze dell’ordine: gli arrestati, seguiti da un lunghissimo cordone di auto, sono stati tutti condotti presso la Questura di Caserta per gli accertamenti di rito. Sono tutti originari di Sant’Antimo e adesso si trovano in carcere in attesa della convalida. Il blitz congiunto è scattato mentre i banditi stavano per mettere a segno un colpo in un magazzino ubicato a non molta distanza dall’ufficio postale di San Marcellino.

I nomi degli arrestati

Pasquale Pietroluongo

Carmine Pietroluongo

Franco Pontoce

Fabio Puca

Carmine Ruggiero

Francesco Di Spirito

