Si presenta armato all’orale di maturità: “Promuovetemi o sparo”

By Sara Leombruno





LODI – Stamane intorno alle 12:40 a Lodi, capoluogo lombardo, è accaduta una vicenda che ha dell’incredibile: un 18enne, armato di una vecchia pistola, una vecchia semiautomatica appartenente al nonno, si è presentato al suo esame di maturità minacciando con l’arma i professori e intimidandoli di promuoverlo. Dopo vari minuti di trattativa, lo studente è stato disarmato e condotto all’ospedale di Codogno per alcuni accertamenti da un ambulanza giunta sul posto; per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul luogo sono subito giunti i carabinieri e la polizia locale, che hanno disposto la chiusura momentanea della scuola. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto il giovane al folle gesto.