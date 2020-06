Si rifiuta di consegnare denaro al marito e viene picchiata, arrestato 27enne

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via Grotta Vecchia per una lite familiare.

I poliziotti al loro arrivo sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata picchiata dal marito poiché si era rifiutata di consegnargli del denaro e, solo grazie all’intervento di alcuni familiari, era riuscita a sfuggire alle violenze del coniuge.

A.C. 27enne napoletano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.