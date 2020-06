Si schianta con l’auto contro un albero: grave calciatore 20enne

By redazione





L’AQUILA – Tragedia nella notte. Un giovanissimo calciatore si è schiantato con la propria auto contro un albero.

Daniele Cammarota, 20 anni, centrocampista di origine campana del Pizzoli (campionato di Promozione), è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a seguito delle ferite e dei traumi riportati in un incidente avvenuto nella notte vicino a San Vittorino.

Stava rientrando a casa in auto quando, per cause da accertare, forse un colpo di sonno, ha perso il controllo della guida ed è finito contro un albero.