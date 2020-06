Si scontra con una Porsche e muore sul colpo: la Campania piange Evelina

By Sara Leombruno





PROVINCIA DI TREVISO – È accaduto a Montebelluna, in provincia di Treviso. Evelina Federigo, 40enne beneventana, è stata vittima di un tragico incidente stradale. La donna aveva trovato lavoro come postina fuori regione, ma aveva sempre mantenuto vivo il legame con la sua terra d’origine, dove risiede tutt’oggi gran parte della sua famiglia. Evelina era al volante di una Fiat Panda aziendale delle Poste Italiane quando si è scontrata con una Porsche in un violento impatto, che le è risultato fatale. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, ma dalle prime ricostruzioni decisiva sarebbe stata l’alta velocità a cui viaggiavano le due vetture. Donati, su decisione della famiglia, gli organi della vittima.

Anche l’uomo che era a bordo della Porsche, un notissimo imprenditore italiano, E.B., è rimasto ferito riportando un trauma cranico e lesioni allo sterno, ed è stato subito trasportato all’ospedale di Montebelluna. A proposito del caso la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale da parte dell’uomo.