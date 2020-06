Sorprende la sua ragazza all’esterno di un bar: la trascina in auto e la picchia

OTTAVIANO – Ennesimo episodio di violenza sulle donne in provincia di Napoli. E’ successo ieri sera all’esterno di un noto lounge bar di Ottaviano, nella zona vesuviana. Lì un giovane, forse ossessionato dalla gelosia, ha raggiunto ed aggredito la sua ragazza – una 21enne di San Giuseppe Vesuviano – trascinandola in auto e cominciando a picchiarla con forza. Sono state le due amiche a notare la scena e ad avvisare i carabinieri. Le giovani – come riporta ilfattovesuviano.it – sono riuscite a liberare la loro amica dalla morsa del fidanzato, un 22enne di Ottaviano, per poi portarla al pronto soccorso insieme alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Torre Annunziata sono prontamente giunti sul posto, mentre la 21enne è stata condotta al pronto soccorso della clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano dove è stata medicata. Poi il trasferimento all’ospedale di Nola per essere refertata e restare qualche ora in osservazione visti i colpi subito al volto ed alla testa. Per fortuna la ragazza non è grave ed è tornata a casa, mentre il fidanzato è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni. A quanto pare non è la prima volta che la ragazza subisce maltrattamenti dal giovane.