Sorpreso a spacciare droga dai militari: arrestato 31enne

CASERTA – Decorsa serata, in Mondragone (Ce), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, D.S.A., cl. 91, del luogo. I militari dell’Arma, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno accertato sorpreso lo stesso mentre cedeva sostanza stupefacente a tossicodipendenti del luogo. La successiva perquisizione personale e domiciliare, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sottoporre a sequestro gr. 30 di crack, già ripartita in piccole dosi e pronta per essere spacciata; gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuta all’interno di un involucro di plastica; nonché la somma contante di 2.944,00 € ritenuta provento dell’illecita attività. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (ce).

COMUNICATO STAMPA

