Spacciava droga dalla finestra: arrestato spacciatore 23enne

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giovanni Tappia, nel quartiere Mercato, un giovane alla finestra di un’abitazione posta al piano terra che, dopo aver consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro, è rientrato subito dentro.

I poliziotti sono entrati nell’appartamento in cui hanno bloccato l’uomo e rinvenuto 19 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 37 grammi circa, 2 bilancini, 3 cellulari e la somma di 615 euro.

Christian Benedetto, 23enne napoletano con precedenti di polizia e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA

