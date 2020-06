Spara alla moglie e poi si toglie la vita. Lei è in fin di vita in ospedale





GROSSETO – Un uomo trovato morto e una donna ferita e trasferita con l’elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Siena: questa la situazione in una casa di Grosseto, dove stanno intervenendo i carabinieri.

Al momento l’ipotesi al vaglio è di un omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, la scorsa notte l’uomo, un 60enne, avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita con la stessa arma. Sul posto il magistrato di turno della procura di Grosseto, Giovanni De Marco. I fatti si sarebbero svolti la notte scorsa in un’abitazione alla periferia di Grosseto, in via Aurelia.

