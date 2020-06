Spari durante una lite: 34enne ferito al ginocchio

PAGANI – Un 34enne, in provincia di Salerno, è stato ferito da un colpo di pistola a un ginocchio nel pomeriggio di ieri, durante una lite nei pressi di un’abitazione le cui cause sono ancora da chiarire.

L’uomo, trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica d’urgenza; non è in pericolo di vita, le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la vittima e alcuni residenti della zona per accertare la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento è avvenuto poco dopo le 18 nel cortile di un edificio di via Marrazzo, a Pagani. Alla lite, pare, che abbiano partecipato diverse persone, tra cui una donna, che sarebbe stata picchiata. Durante il litigio una delle persone avrebbe estratto l’arma e avrebbe sparato, colpendo il 34enne al ginocchio. Subito dopo si sono dileguati tutti. Qualcuno ha chiamato il 118 per soccorrere il ferito, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno). Sul posto sono intervenuti i carabinieri

