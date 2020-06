By redazione

Spaventoso incidente, donna in bici travolta da auto in corsa





FRATTAMINORE – Spaventoso incidente quello accaduto pochi minuti fa in pieno centro a Frattaminore. Dalle prime testimonianze sembra che una donna in sella alla sua bicicletta, sia stata travolta da un’auto in corsa.

Immediatamente una folla di presenti ha soccorso la vittima ed hanno allertato i soccorsi che sono arrivati sul posto e stanno cercando di rianimare la donna.

Da alcune testimonianze si evince che l’impatto è stato abbastanza forte e c’è chi teme il peggio per la donna coinvolta.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.