Strage sulla Milano-Napoli: 4 morti, tra cui 2 bambini, e 7 feriti gravi

AREZZO – Tragedia dal pesante bilancio nel primo pomeriggio in autostrada. Quattro persone sono morte, di cui due bambini, e sette sono rimaste ferite in modo grave per un incidente tra un mezzo pesante e due auto avvenuto sulla A1 Milano-Napoli, poco dopo le 14 di oggi. E’ stato chiuso il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

AGGIORNAMENTI:

Due delle vittime sono un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, i due piccoli si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone.

La vettura su cui viaggiavano le vittime avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto in un violentissimo impatto. Quattro degli occupanti della monovolume, tra cui due adulti, di nazionalità romena, e i due bambini sono morti sul colpo. E’ salito a sette il numero dei feriti totali nello scontro, tra questi due minori che sono stati portati in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

IL VIDEO: