Subisce violenza domestica dal marito: scatta il divieto di avvicinamento per un 40enne

Foto Donato Fasano - LaPresse 02 05 2018 - BARI Cronaca 02.05.2018 Un uomo di circa 45 anni, è stato ferito con un arma da taglio al petto. E' stato ritrovato privo di conoscenza, verso le 7.30, sulla rampa di accesso per i disabili della scuola media Amedeo d'Aosta, a Bari. A dare l'allarme poco fa, una donna che si stava recando al lavoro e che ha avvisato i carabinieri. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. In base ai primi accertamenti si tratterebbe di un soggetto senza fissa dimora.