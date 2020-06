Terminato l’intervento alla testa, Zanardi resta gravissimo

SIENA – “Le condizioni di salute di Alex Zanardi sono gravissime”. La conferma arriva dal secondo bollettino diffuso poco prima delle 22,30 dal policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese ha precisato che “l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22”.

“Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata – aggiunge il bollettino – Le sue condizioni di salute sono gravissime”. L’intervento in sala operatoria è stato diretto dal dottore Giuseppe Oliveri, primario della neurochirurgia. Il terzo bollettino medico dell’ospedale sarà diffuso in base all’evoluzione del paziente e comunque non prima delle 10.30 di domani mattina.