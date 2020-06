By redazione

Terra dei Fuochi, blitz interforze in 4 comuni: sequestrate 3 attività





CASTEL VOLTURNO/PIAZZOLLA DI NOLA/PALMA CAMPANIA/SAVIANO – ”Action day” interforze nella “Terra dei Fuochi”, sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attivita’ illecite. Nell’ambito delle attivita’ coordinate dalla Prefettura di Napoli d’intesa con la Prefettura di Caserta sono stati effettuati controlli straordinari programmati dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, nei territori dei Comuni di Palma Campania, Piazzolla di Nola e Saviano per la provincia di Napoli e nel Comune di Castel Volturno per la provincia di Caserta.

Controllate 12 attivita’ imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate e sanzionate; sequestrati anche vari macchinari per la produzione; 135 persone identificate, di cui 9 denunciate e 6 lavoratori irregolari; rinvenuti circa 8000 kg di rifiuti smaltiti illecitamente e sequestrati altri 4000 kg circa di rifiuti speciali non pericolosi; piu’ di 17mila euro di sanzioni comminate. Nel territorio comunale di Palma Campania contestato anche un incendio di rifiuti in una azienda che teneva rifiuti accumulati anche nel sotterraneo. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.

In campo 25 equipaggi per un totale di 60 unita’ interforze appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, alla Polizia Metropolitana di Nola, alla Polizia municipale di Castel Volturno, ai Commissariati di PS di Nola e Castel Volturno, ai carabinieri della Stazione di Piazzolla di Nola e di Mondragone, ai carabinieri Forestale di Marigliano e Formicola, alla compagnia della Guardia di finanza di Ottaviano e Mondragone, al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, all’Arpac e all’Asl.

IMMAGINE DI REPERTORIO