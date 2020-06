Terra dei Fuochi, ennesimo rogo ad Afragola: aria irrespirabile

AFRAGOLA – Nella mattinata del 30 giugno, alle 7.30 circa, un incendio in zona Afragola è stato segnalato da un’automobilista al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Questa volta il rogo non era di grandi proporzioni ed è stato estinto in breve tempo. Se da un lato è vero che il fenomeno dei roghi tossici è parzialmente diminuito anche grazie alle associazioni e a diversi movimenti che hanno attirato l’attenzione mediatica sul fenomeno spingendo le istituzioni ad agire, dall’altro è altrettanto vero che non è mai stata trovata una soluzione definita al problema. Occorre effettuare controlli serrati e verifiche in tutte quelle piccole-medie aziende che gestiscono e smaltiscono rifiuti in maniera illegale, colpendo preventivamente chi smaltisce i rifiuti in modo criminale. ”-hanno dichiarato il Consigliere Borrelli e Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde per l’area nord di Napoli.

IL VIDEO: