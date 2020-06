Terremoto giudiziario a Sant’Antimo: tutti i nomi anche dei 103 indagati

SANT’ANTIMO – Corruzione elettorale e appalti truccati: così la camorra aveva messo le mani su Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli, intrecciando forti legami con ambienti politici ed imprenditoriali. Un sistema collaudato che vedeva coinvolti tre clan – i Puca, i Verde e i Ranucci – organizzazioni oggi in gran parte abbattute da una operazione dei carabinieri del Ros, su indagini della Procura di Napoli, che ha portato all’arresto di 56 persone (38 in carcere e 18 ai domiciliari) oltre a due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e una sospensione dai pubblici uffici. In manette sono finiti anche i tre fratelli di Luigi Cesaro, parlamentare di Forza Italia ed ex presidente della Provincia di Napoli: Antimo è in carcere, Aniello e Raffaele ai domiciliari. Per loro l’accusa è di concorso esterno in associazione camorristica.

Richiesta arresto per il parlamentare Lo stesso senatore azzurro, Luigi Cesaro, risulta indagato. Ma il gip di Napoli, Maria Luisa Miranda, che ha firmato le 59 misure cautelari, si è riservato di prendere una decisione in relazione alla posizione di Luigi Cesaro, «all’esito – si legge nell’ordinanza – dell’eventuale autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, ritenute rilevanti, secondo la procedura che verrà attivata da questo ufficio». I pm antimafia di Napoli, Antonella Serio e Giuseppina Loreto, avevano chiesto l’arresto in carcere per il senatore.

Le accuse Nell’operazione anticamorra sequestrati beni per 80 milioni. Agli altri arrestati sono contestati i reati di associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco e di esplosivo, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento personale, rivelazione di segreti d’ufficio

In carcere

Luigi Abbate

Armando Angelino

Michele Battista

Cesario Bortone

Nello Cappuccio

Antimo Cesaro

Pietro Ciccarelli

Vincenzo D’Aponte

Giuseppe Di Domenico

Domenico Di Lorenzo

Francesco Pio Di Lorenzo

Raffaele di Lorenzo

Vincenzo Di Marino (maresciallo dei carabinieri)

Francesco Di Spirito

Stefano Fantinato

Raffaele Femiano

Amodio Ferriero

Antonio Ferriero

Giuseppe Garofalo

Antonio Iorio

Pasquale Maggio

Antimo Petito

Camillo Petito

Puca Antimo

Lorenzo Puca

Luigi Puca ‘95

Luigi Puca ‘62

Nicola Puca

Pasquale Puca

Teresa Puca

Alessandro Ranucci

Filippo Ronga

Agostino Russo

Salvatore Saviano

Francesco Scarano

Luigi Schiavone

Claudio Valentino

Pasquale Verde

Arresti domiciliari

Francesco Bellotti

Filippo Borzacchiello

Francesco Borzacchiello

Arcangelo Cantiello

Aniello Cesaro

Raffaele Cesaro

Corrado Chiariello

Alfredo Di Lorenzo

Luigi Di Lorenzo

Vincenzo Di Lorenzo

Giancarlo Flagiello

Gaetano Golino

Angelo Guarino

Antonio Marciano

Carmine Petito

Francesco Petito

Ferdinando Pedata

Marta Verde

OBBLIGO DI FIRMA

Antimo Di Lorenzo

Teresa Pappadia

Interdizione dai pubblici uffici

Vincenzo Tota

INDAGATI

Puca Pasquale Abbate Luigi Angelino Armando Battista Michele Bellotti Francesco Bencivenga Crescenzo Bortone Cesario BORZACCHIELLO Alessio BORZACCHIELLO Annarita BORZACCHIELLO Filippo BORZACCHIELLO Francesco CANTIELLO Arcangelo CAPPUCCCIO Nello CASTIGLIONE Salvatore CATANEO Rossella CESARO Aniello CESARO Antimo CESARO Luigi CESARO Raffaele CHIANESE Giuseppe Chiariello Corrado CICCARELLI Pietro CONCILIO Domenic0 D’APONTE Vincenzo D’ERRICO Giuseppe DI DOMENICO Giuseppe

27. DIOMAJUTO Monica Giovanna

28. DI DONATO Francesco

29. DI GIORGIO Gianluigi

30. DI LORENZO Alfredo

31. DI LORENZO Antimo

32. DI LORENZO Domenico

33. DI LORENZO Francesco, detto Pio

34. DI LORENZO Luigi,

35. DI LORENZO Luigi,

36. DI LORENZO Raffaele,

37. DI LORENZO Stefano,

38. DI LORENZO Vincenzo,

39. DI MARINO Vincenzo

40. DI SPIRITO Angelo

41. DI SPIRITO Emanuele

42. DI SPIRITO Francesco

43. DI VICINO Immacolata,

44. FANTINATO Stefano

45. FEMIANO Raffaele,

46. FERRIERO Amodio,

47. FERRIERO Antonio,

48. FLAGIELLO Giancarlo,

49. GAROFALO Giuseppe

50. GOLINO Gaetano

51. GOLINO Giuseppina

52. GOLINO Patrizia,

53. GUARINO Angelo, nato a Napoli il16.9.1984

54. IANNICIELLO Francesco

55. lAVARONE Luigi,

56. lAVARONE Pasquale

57. lAVAZZO Andrea

58. IORIO Antonio

59. IORIO Giulio

60. LAMINO Claudio

61. MAGGIO Pasquale

62. MAGGIO Rosa

63. MARCIANO Antonio,

64. MELODIA Sabatino,

65. MUSELLA Salvatore,

66. PAPPADIA Teresa,

67. PEDATA Ferdinando,

68. PETITO Antimo

69. PETITO Antonio

70. PETITO Camillo

71. PETITO Carmine

72. PETITO Damiano

73. PETITO Francesco,

74. PETITO Olimpia

75. PETITO Vincenzo

76. PUCA Antimo

77. PUCA Ferdinando

78. PUCA Lorenzo

79. PUCA Luigi

80. PUCA Luigi,

81. PUCA Nicola

82. PUCA Salvatore

83. PUCA Teresa,

84. RANUCCI Alessandro

85. RANUCCI Geremia

86. RONGA Antimo

87. RONGA Filippo,

88. RUSSO Agostino

89. RUSSO Francesco

90. RUSSO Lorenzo

91. SAVIANO Salvatore

92. SCARANO Francesco

93. SCHIAVONE Luigi

94. TARANTINO Carlo

95. TOTA Vincenzo

96. VALENTINO Claudio

97. VERDE Marta,

98. VERDE Pasquale

99. VERGARA Antimo

100. VERGARA Francesco

101. VERGARA Luigi

102. BRUNACCINI ANGELA

103. DI LORENZO MARIA GRAZIA