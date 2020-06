By Ciro De Liddo

AVELLINO – Terribile incidente in autostrada, moto impatta contro auto: centauro 41enne in gravi condizioni.

Il tragico incidente ha avuto luogo nella giornata di ieri sull’autostrada A16, nel tratto di strada Napoli-Canosa. Emanuele D’Agostino, 41enne di Sant’Antimo, si trova in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja, quando ha impattato contro un’auto.

Subito sul luogo del sinistro, avvenuto intorno alle 13, sono giunti i medici del 118 che hanno effettuato tutte le manovre necessarie per rianimare il centauro 41enne che è stato trasferito all’ospedale Moscati di Avellino, in gravi condizioni. Qui, giunto con lesioni interne e un’emorragia celebrale, Emanuele è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Come riportato da “IlMattibno”, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire eventuali responsabilità. Per tale motivo, sono già stati ascoltati i due anziani che erano presenti all’interno dell’auto che ha impattato con la moto del 41enne. Fortunatamente, i 2 originari di Trento sono usciti illesi dell’incidente. Si attendono eventuali aggiornamenti.

