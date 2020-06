Toglie la mascherina in treno: urla, spinte e rissa sfiorata tra un uomo ed una donna

Aveva tolto la mascherina mentre era in viaggio in treno ed è stato redarguito da una donna fino a che non si è sfiorata addirittura la rissa. L’episodio ripreso da un passeggero dello stesso scompartimento sta facendo discutere.

Da un lato l’uomo che non indossava la mascherina e che quindi non rispettava le regole anti contagio, dall’altra la donna che non ha perso tempo ad avvicinarsi in mono minaccioso all’uomo: “Ti faccio impalare nella Salerno-Reggio Clalabria”

Un episodio che ad ogni modo racconta le tensione e la paura di questi giorni, complice anche la fine delle restrizioni per i viaggi tra regioni diverse.

IL VIDEO