Tragedia ad Aversa: suora si accascia e muore improvvisamente

AVERSA – Tragedia ad Aversa dove ieri sera è venuta a mancare improvvisamente una suora. La religiosa – secondo quanto riporta edizionecaserta.it – è morta sul colpo. Sul posto è giunta anche un’ambulanza che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso della suora.

Secondo quanto emerso la religiosa era in bagno quando si è accasciata di improvviso, non si sa se per una malore o un incidente domestico. Nella caduta avrebbe anche battuto la testa: è stata immediatamente assistita ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Grande dolore per la dipartita di una persona, reputata da parte di chi la conosceva, di rara umanità e fede.